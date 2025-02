Contact-Center-Outsourcing-Dienstleister - Beliebteste Apps - Somalia

SimpSocial

simpsocial.com

SimpSocial weiß, wie ein modernes Contact-Center-Programm aussehen sollte: schnell, skalierbar und voller nützlicher Funktionen. Es stellt Vertriebs- und Supportteams die Ressourcen zur Verfügung, die sie benötigen, um Quoten einzuhalten und schnell mehr Geschäfte abzuschließen. Dies wird erreicht, indem das Unternehmen eine All-in-One-Software anbietet, die es Vertriebsteams ermöglicht, mit Verbrauchern auf die von ihnen bevorzugte Weise zu kommunizieren: per Telefon, SMS, E-Mail oder über soziale Medien. Die sequenzielle Multi-Touch-Marketingplattform von SimpSocial soll garantieren, dass Ihre Automobil-Leads schneller, länger und mit minimalen Ressourcen bearbeitet werden! Es lässt sich nahtlos in alle wichtigen CRMs integrieren und ist somit ein Muss, wenn Sie Ihren Umsatz verzehnfachen möchten. Der Wechsel zu SimpSocial ist für jedes Team, ob groß oder klein, einfach. SimpSocial ist ein Produktivitätstool, mit dem Sie Ihre Arbeitsabläufe automatisieren können. Wenn Sie Auslöser verwenden, werden Sie mehr Zeit damit verbringen, Kundenbeziehungen aufzubauen, als mit Telefongesprächen zu spielen. Kontaktieren Sie Leads außerdem von jedem Computer aus, da SimpSocial die mühsame Aufgabe übernimmt, Leads aus verschiedenen Kanälen auf einer einzigen intelligenten Plattform zu kombinieren. Es ist sogar noch besser, dass wir uns jetzt auf einen revolutionären Ansatz zur Generierung von Leads konzentrieren: Massive Lead Response per SMS und Anruf. Möchten Sie mehr über SimpSocial erfahren und erfahren, was es für Sie tun kann?