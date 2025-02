Video-Feedback-Software für Verbraucher - Beliebteste Apps - Tokelau

Forsta

Hinter jedem Kundendatenpunkt befindet sich eine Person. Hinter jeder Geschäftsentscheidung steht eine Person. Und weil jede Person einzigartig ist, sind Sie der erste Kunde, der Sie herausfindet. Forsta ist die neue Grenze der Erfahrung und der Forschungstechnologie - ein Technologieunternehmen mit einem Unterschied. Der Unterschied ist, dass es zusammenarbeitet. Es hört und entwirft die Lösung zusammen mit Clients. Forsta passt seine marktführende Erfahrung und seine Forschungstechnologie an die Bedürfnisse der Kunden an, nicht um die Umgebung. Es existiert, um Entscheidungsträger zu informieren und zu inspirieren. Forsta macht die HX (Human Experience) -Plattform-eine preisgekrönte umfassende Plattform für Erfahrung und Forschungstechnologie, die die Silos zwischen CX (Customer Experience), Employee Experience (EX) und Marktforschung aufbricht. Auf diese Weise können Unternehmen ein tieferes und umfassenderes Verständnis der Erfahrungen ihres Publikums erlangen. Die Forsta -Technologie in Kombination mit seinem Team von Expertenberatern unterstützt Tausende von Organisationen in verschiedenen Branchen, darunter Finanzdienstleistungen, Gastfreundschaft, Marktforschung, professionelle Dienstleistungen, Einzelhandel und Technologie. Forsta ist als Leiterin des 2021 Gartner® Magic Quadrant ™ für Voice of the Customer und Leiterin des G2 Grid® für Experience Management -Software, Textanalyse -Software und Umfragsoftware anerkannt. Die preisgekrönte Forsta HX-Plattform wurde auch bei den TMC Customer Experience Innovation Awards anerkannt.