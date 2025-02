Video-Feedback-Software für Verbraucher - Beliebteste Apps - Turks- und Caicosinseln

GetWhy

GetWhy ist ein Insights-Unternehmen der nächsten Generation. Die auf Gen. AI basierende End-to-End-Insights-Plattform von GetWhy liefert Verbrauchereinblicke in erstklassiger Qualität mit beispielloser Geschwindigkeit und zu einem Bruchteil der Kosten traditioneller Insights-Unternehmen. GetWhy stellt Ihre Marketingidee, Ihr Marketingkonzept oder Ihre Marketinginhalte Ihrem Publikum vor und wandelt deren Videoantwort in umsetzbare Erkenntnisse um. Wir haben unsere Gen AI-Plattform so trainiert, dass sie Aufgaben innerhalb von Minuten erledigt, die einen Menschentag in Anspruch nehmen würden: - Sprache transkribieren, - Emotions- und Stimmungsanalysen durchführen und - wichtige Erkenntnisse in beliebig vielen Videointerviews identifizieren und sammeln. Von Forschungsfragen zu Erkenntnissen in nur 4 Stunden. So können Sie sich weniger auf die Analyse konzentrieren und sich mehr auf die Erstellung von Konzepten, Produkten und Kampagnen konzentrieren, die auf den Punkt kommen.