Baukalkulationssoftware ist eine spezielle Lösung zur Auftragskalkulation, die auf Bauherren, Bauunternehmer und Baufirmen verschiedener Branchen zugeschnitten ist. Diese Software minimiert Fehler und berücksichtigt Industriestandards und die neuesten Informationen. Es ermöglicht Baufachleuten, Kosten effektiv zu verfolgen und Projektbudgets sowohl vor als auch während des Projektlebenszyklus zu verwalten. Während Baukostenkalkulationssoftware einige Funktionalitäten mit Angebotsmanagementsoftware teilt – insbesondere bei der Angebotserstellung und Kostenvergleichen –, geht sie darüber hinaus, indem sie in die Abnahme- und Kostenmanagementphase übergeht, während sich Angebotsmanagementtools ausschließlich auf die Bearbeitung von Angeboten und Ausschreibungen konzentrieren. Diese Kostenvoranschlagstools sind für Bauunternehmen und Auftragnehmer, die Projekte sichern möchten, von entscheidender Bedeutung. Typischerweise lässt sich eine eigenständige Baukostenkalkulationssoftware gut mit Bauprojektmanagement- und Buchhaltungssoftware integrieren. Einige Lösungen richten sich speziell an bestimmte Branchen, z. B. mechanische Heizungs-, Lüftungs- und Klimatechnik oder Versorgungsunternehmen, während andere Flexibilität für den Einsatz in verschiedenen Branchen bieten.