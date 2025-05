Baubuchhaltungssoftware - Beliebteste Apps

App Store für Web-Apps Finden Sie die richtige Software und Services.

Baubuchhaltungssoftware stattet Benutzer mit wichtigen, auf Bauprojekte zugeschnittenen Finanzmanagementtools aus. Diese Lösungen umfassen in der Regel Funktionen wie Auftragskalkulation, Gehaltsabrechnung, Kreditoren- und Debitorenbuchhaltung (AP/AR), Hauptbuch und Auditberichte. Einige Optionen konzentrieren sich speziell auf projektbezogene Finanzdaten, während andere umfassendere Einblicke in die allgemeine Finanzlage des Unternehmens bieten. Obwohl sie einer einfachen Buchhaltungssoftware ähnelt, ist die Baubuchhaltungssoftware speziell auf die besonderen Anforderungen der Baubranche zugeschnitten. Diese Tools sind möglicherweise als eigenständige Produkte erhältlich, viele enthalten jedoch auch Funktionen, die in Baukalkulations- oder Projektmanagementsoftware zu finden sind.