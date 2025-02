Consent-Management-Plattformen - Beliebteste Apps - Türkei

Segment

segment.com

Segment ist eine Kundendatenplattform (CDP), die Unternehmen dabei hilft, First-Party-Kundendaten zu nutzen. Seine Plattform demokratisiert den Zugriff auf zuverlässige Daten für alle Teams und bietet ein komplettes Toolkit zur Standardisierung der Datenerfassung, zur Vereinheitlichung von Benutzerdatensätzen und zur Weiterleitung von Kundendaten in jedes System, wo sie benötigt werden. Mehr als 20.000 Unternehmen wie Intuit, FOX, Instacart und Levi’s nutzen Segment, um Entscheidungen in Echtzeit zu treffen, das Wachstum zu beschleunigen und überzeugende Benutzererlebnisse zu bieten. Mit Segment können Sie Ihre Erstkundendaten sammeln, transformieren, versenden und archivieren. Segment vereinfacht den Prozess der Datenerfassung und der Anbindung neuer Tools, sodass Sie mehr Zeit mit der Nutzung Ihrer Daten verbringen und weniger Zeit mit deren Erfassung verbringen müssen. Sie können Segment verwenden, um Ereignisse zu verfolgen, die auftreten, wenn ein Benutzer mit den Schnittstellen interagiert. „Schnittstellen“ ist das generische Wort von Segment für alle digitalen Eigenschaften, die Sie besitzen: Ihre Website, mobile Apps und Prozesse, die auf einem Server oder OTT-Gerät ausgeführt werden. Wenn Sie Interaktionsdaten in Segment erfassen, können Sie diese (oft in Echtzeit) an Ihre Marketing-, Produkt- und Analysetools sowie an Data Warehouses senden. In den meisten Fällen müssen Sie Ihren Tracking-Code nicht einmal berühren, um eine Verbindung zu neuen Tools herzustellen.