Consent-Management-Plattformen - Beliebteste Apps - Somalia

iubenda

iubenda.com

iubenda ist eine bahnbrechende Legal-Compliance-Software und Consent Management Platform (CMP). Über 100.000 Kunden in über 100 Ländern vertrauen auf die 360-Grad-Lösung von iubenda, die Unternehmen und Einzelpersonen dabei hilft, ihre Websites und Apps mit Datenschutzgesetzen wie der europäischen DSGVO (einschließlich der britischen DSGVO) und dem ePrivacy/Cookie-Gesetz, dem schweizerischen Datenschutzgesetz und dem US-amerikanischen Datenschutzgesetz in Einklang zu bringen. CCPA in der durch die CPRA und mehrere andere Gesetze des US-Bundesstaates sowie Brasiliens LGPD geänderten Fassung. Generieren Sie ganz einfach rechtskonforme Dokumente (Datenschutzrichtlinie, Cookie-Richtlinie und Geschäftsbedingungen) in bis zu 12 Sprachen und erfassen Sie die Einwilligungspräferenzen Ihrer Benutzer über ein Cookie-Banner oder ein Einwilligungsbanner/Datenschutzkontrollen. Mit iubenda profitieren Sie von umfassenden Anpassungsoptionen, nahtloser Integration und einem leistungsstarken Site-Scanner, der schnell alle Bereiche identifizieren kann, in denen Sie keine 100-prozentige Compliance-Bewertung erreichen. Der Site-Scanner bietet außerdem hilfreiche Hinweise zur Einhaltung von Vorschriften und ist damit ein unschätzbares Werkzeug für alle, die den Überblick über Datenschutzbestimmungen behalten möchten. Unsere Lösungen werden von einem internationalen Team von Anwälten unterstützt – Sie können uns also die ganze harte juristische Arbeit überlassen, während Sie sich auf das Wachstum Ihres Unternehmens konzentrieren! Unser Rechtsteam aktualisiert Ihre Dokumente automatisch, wenn es zu Gesetzesänderungen kommt, und hilft Ihnen so, die neuesten Vorschriften einzuhalten.