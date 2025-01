Consent-Management-Plattformen - Beliebteste Apps - Russland

Piwik PRO

piwik.pro

Piwik PRO ist die erste datenschutzorientierte Alternative zu Google Analytics. Die 2013 entwickelte Piwik PRO Analytics Suite ermöglicht die Verfolgung des Web-, App-, Produkt- und Intranet-Verhaltens von Benutzern. Die Plattform gewährleistet die Einhaltung strenger Datenschutzgesetze der EU, der USA, Chinas und Russlands, einschließlich der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) und des Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA). Mit der großartigen Plattform geht eine großartige Kundenbetreuung einher. Von der Implementierung und dem Onboarding über Produktschulungen bis hin zu Analyseberatung und benutzerdefinierten Integrationen – Piwik PRO bietet einen persönlichen Ansatz für jeden Schritt Ihrer Reise. Piwik PRO Analytics Suite ANALYTICS Verfolgen Sie das Kundenverhalten auf Websites, mobilen Apps, digitalen Produkten und Post-Login-Bereichen, ohne die Privatsphäre der Benutzer zu beeinträchtigen. Erhalten Sie Ihre Daten ohne Verzögerungen oder Verarbeitungsprobleme, unabhängig vom Umfang der Informationen, die Sie analysieren möchten. Mit einfach zu erstellenden Zielgruppen-, Akquise- und Verhaltensberichten erzählen Ihre Daten ihre Geschichte, ohne dass zusätzliche Visualisierungstools erforderlich sind. TAG MANAGER Verwalten Sie mühelos Tags, Pixel und JavaScript-Codes für Websites, digitale Produkte und sichere Mitgliederbereiche, ohne Ihr IT-Team einzubeziehen. Erweitern Sie Ihre Analysefunktionen mit einer umfangreichen Bibliothek an Tag-Vorlagen, Triggern und Bedingungen. Halten Sie sich an die Datenschutzgesetze, indem Sie festlegen, für welche Tags eine vorherige Zustimmung erforderlich ist, und passen Sie Ihr Tracking an die Datenschutzpräferenzen der Benutzer an. KUNDENDATENPLATTFORM Sehen Sie alle Daten Ihrer Kunden an einem Ort und verstehen Sie sie besser, sowohl als Gruppen als auch als Einzelpersonen. Importieren und aggregieren Sie Daten aus CRM, E-Commerce-Plattformen, Offline-, Webformularen, mobilen Apps und anderen Quellen, um eine einheitliche Kundenansicht zu erhalten. Verbessern Sie Ihre kanalübergreifenden Marketingbemühungen, ohne Kompromisse bei Datenschutz und Sicherheit einzugehen. EINWILLIGUNGSMANAGER Sammeln und verarbeiten Sie Einwilligungen und Datenanfragen, um die Datenschutzrechte der Benutzer auf der ganzen Welt zu respektieren. Bringen Sie Ihre Tools und Websites auf den neuesten Stand der EU-DSGVO, des kalifornischen CCPA, des brasilianischen LGPD und anderer Gesetze auf der ganzen Welt. Entdecken Sie, was wir für Ihr Unternehmen tun können. Besuchen Sie: https://piwik.pro/