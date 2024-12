Consent-Management-Plattformen - Beliebteste Apps - Montserrat

Segment

segment.com

Segment.Io, Inc. bietet Lösungen für Anwendungsprogrammierschnittstellen an. Das Unternehmen sammelt, bereinigt und kontrolliert Kundendaten mit Segmenten und bietet Datenintegrations-, Governance- und Zielgruppenverwaltungsdienste an. Segment.Io bedient Kunden im Bundesstaat Kalifornien.