Vernetzte Arbeitsplattformen unterstützen Industrieunternehmen bei der Planung, Terminierung und Überwachung komplexer Fertigungs- und Lieferkettenabläufe über mehrere Standorte und Teams hinweg. Mit dieser Software können Unternehmen Arbeitsaufträge effizient planen und zuweisen und gleichzeitig die Zusammenarbeit und den Informationsaustausch zwischen den Mitarbeitern fördern. Produktionsleiter und Bestandsmanager nutzen vernetzte Arbeitsplattformen, um Aufgaben zu planen und zuzuweisen, und Mitarbeiter nutzen sie, um die zugewiesenen Arbeiten abzuschließen. Diese Plattformen werden als eigenständige Lösungen bereitgestellt und erfordern die Integration mit Fertigungs- und Lieferkettensoftware wie ERP-Systemen, Fertigungsausführungssystemen, Lieferketten-Suiten und Advanced Planning and Scheduling (APS)-Software. Um die Sicherheit der Mitarbeiter zu gewährleisten, sind sie auch in EHS-Software (Environmental Health and Safety) integriert.