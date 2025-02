Vernetzte Arbeitsplattformen - Beliebteste Apps - Suriname

Nvolve

Nvolve hilft Unternehmen aus den Bereichen Fertigung, Lieferkette und Gesundheitswesen, ihren Weg zu Workforce und Operational Excellence zu beschleunigen, indem es von papierbasierten Arbeitsanweisungen, SOPs und Checklisten abweicht und Verbesserungen in den Bereichen Nachhaltigkeit, Produktivität, Qualität und Sicherheit liefert. Dazu gehören unsere: Dokumentenkontrolle mit Tablet eSign, Rapid Video-Based Learning und Blended Learning-Tools. Darüber hinaus ermöglicht Ihnen der Nvolve Marketplace den Zugriff auf eine breite Palette an Partnerlösungen, die bereits in Nvolve integriert und sofort einsatzbereit sind. Ihre Reise zu Connected Workforce beginnt mit Lernen und Entwicklung, schafft aber einen Mehrwert für Ihr gesamtes Unternehmen. Connected Workforces verändern die Art und Weise, wie Fabriken und die Lieferkette in vielen Funktionen verwaltet werden, und funktionieren am besten, wenn sie in ein umfassenderes Workforce- und Operational-Excellence-Programm integriert werden, das es Ihnen ermöglicht, alles richtig zu machen Das erste Mal und jedes Mal! Nvolve ist für: • Lernen und Entwicklung, ESG und Nachhaltigkeit, Qualität und Betriebskosten, Gesundheit und Sicherheit, Wartung und Betrieb, Personalwesen. Die Nvolve-Plattform ist in 12 verschiedenen Sprachen verfügbar und nach ISO 27001:2017 akkreditiert und gemäß GAMP5 validiert die Anwendung der europäischen EMA- und US-amerikanischen FDA-Vorschriften zur Computersystemvalidierung.