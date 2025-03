Language I/O

Die Software von Language I/O ermöglicht es einsprachigen (d. h. nur Englisch sprechenden) Kundensupportteams, in über 100 Sprachen in Echtzeit zu chatten, E-Mails zu senden und Self-Service-Support bereitzustellen. Mit seiner einzigartigen maschinellen Übersetzungstechnologie kann es ein Team innerhalb von 24 Stunden mit präzisen, sicheren Übersetzungen für ein Unternehmen und eine Branche einsatzbereit machen. Seine DSGVO-konforme und ISO-27001-zertifizierte Software lässt sich in alle wichtigen Customer-Relationship-Management-Systeme (CRMs) integrieren, einschließlich Salesforce, Zendesk und Oracle. Durch die Bereitstellung von Übersetzungen für Kundendienstmitarbeiter auf den Plattformen, die sie bereits nutzen, können diese per Knopfdruck auf Kunden-E-Mails und Chat-Anfragen antworten.