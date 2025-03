Lokalise

Lokalise ist das am schnellsten wachsende KI-gestützte Übersetzungsmanagementsystem mit sauberer und klarer Benutzeroberfläche/UX und angemessenen Preisen, dem Tausende von Unternehmen weltweit vertrauen. Als echte Multiplattform-Software ermöglicht Lokalise agilen Teams die Übersetzung aller ihrer digitalen Assets an einem Ort: Web- und mobile Apps, Spiele, andere Software, Marketing- und andere Dokumente usw. Lokalise funktioniert am besten, wenn die KPIs eine kürzere Markteinführungszeit und Kostensenkung sowie die Beseitigung von Müdigkeit und Frustration durch die Automatisierung sich wiederholender Aufgaben umfassen. Mit Lokalise können Sie: ✓ Werten Sie Ihre Inhalte mit der Brillanz der KI auf. Erhalten Sie in Sekundenschnelle kontextbezogene, einwandfreie Übersetzungen. Übersetzen, kürzen, umformulieren, für SEO optimieren und mehr. ✓ Übersetzen Sie Ihre Lokalisierungsdateien (.xml, .strings, .json, .xliff usw.). ✓ Übersetzen Sie mit Ihrem internen Team, Freiberuflern, der Community, Partneragenturen oder größeren Sprachdienstleistern. ✓ Erhalten Sie sofortige Ergebnisse von maschinellen Übersetzungsmaschinen (Google, DeepL) ✓ Erstellen Sie erweiterte Lokalisierungsworkflows mit Aufgaben und benutzerdefinierten Übersetzungsstatus ✓ Arbeiten Sie gemeinsam an allen Ihren Softwarelokalisierungsprojekten und verwalten Sie diese auf einer Plattform. ✓ Integrieren Sie die Übersetzung in die Entwicklungs- und Bereitstellungsprozesse. ✓ Richten Sie automatisierte Workflows mithilfe vordefinierter benutzerdefinierter Regeln und APIs ein und verwenden Sie Webhooks oder integrieren Sie sie in andere Dienste (GitHub, Slack, JIRA, Sketch usw.). ✓ Fügen Sie Screenshots für die automatische Texterkennung und den Abgleich mit den Textzeichenfolgen in Ihren Projekten hinzu. ✓ Laden Sie Skizzen-Zeichenflächen auf Lokalise hoch oder tauschen Sie Screenshots zwischen Figma oder Adobe XD und Lokalise aus und ermöglichen Sie Übersetzern, mit der Arbeit zu beginnen, bevor die Entwicklung beginnt. ✓ Sehen Sie sich in Echtzeit an, wie die Übersetzungen in Ihrer Web- oder mobilen App aussehen werden (iOS SDK Live Edit Module). ✓ Zentralisieren Sie Ihre Übersetzungsinhalte und teilen Sie den Arbeitsbereich mit Produkt- und Marketingteams, die die Inhalte von verschiedenen Orten abrufen können (GitHub, GitLab, Bitbucket, WordPress, Contentful, Intercom Articles und mehr). Die Hauptzielgruppe von Lokalise besteht aus Entwicklern, Projekt-/Produkt-/Lokalisierungsmanagern, Vermarktern, Kundendienstmitarbeitern, Designern und Übersetzern: * Entwickler – Lokalise wurde von Entwicklern für Entwickler erstellt. Dadurch können technisch versierte Teams erkennen, dass unsere API, CLI, Dokumentation und andere Tools recht umfassend und intuitiv sind. * Manager – verwalten Ihren Lokalisierungsprozess und machen ihn kontinuierlich. Weisen Sie den Übersetzern Aufgaben zu und stellen Sie kontextbezogene Informationen bereit, indem Sie Screenshots oder Kommentare für alle Mitarbeiter hinzufügen. Verfolgen Sie gleichzeitig ihren Fortschritt über ein Dashboard. * Vermarkter – vereinfachen und beschleunigen Sie Ihren Lokalisierungsprozess. Erstellen Sie personalisierte, wirkungsvolle Kampagnen und starten Sie Ihren GTM-Plan im Handumdrehen. * Kundendienst – Unterstützen Sie Ihre Kunden in ihrer Muttersprache mit Echtzeit-Chat-Übersetzung und mehrsprachigen Wissensdatenbankartikeln. Ermöglichen Sie Ihrem Helpdesk, global zu agieren. * Übersetzer – beschleunigen Sie Ihre Arbeit und verbessern Sie Ihre Fähigkeiten mit der innovativsten Übersetzungsplattform. Profitieren Sie von zahlreichen CAT-Funktionen: Übersetzungsspeicher, Kontexteditoren, Glossare, Vorübersetzungsfunktionen und mehr. * Designer – können Designs in verschiedenen Sprachen ausfüllen und überprüfen, indem sie Integrationen mit Sketch, Figma und Adobe XD nutzen. Das frühzeitige Erkennen und Beheben von Designfehlern hinsichtlich der Passung übersetzter Inhalte erspart Designern viel Kopfzerbrechen und verkürzt die Produktveröffentlichungszeiten erheblich.