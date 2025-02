Computergestützte Übersetzungssoftware - Beliebteste Apps - Turks- und Caicosinseln

Lingotek

Lingotek, ein Mitglied der Straker Group, wurde 2006 gegründet und hat seinen Sitz in Lehi, Utah. Mit der ersten cloudbasierten TMS-Plattform war Lingotek maßgeblich an der Technologierevolution in der Lokalisierungs- und Übersetzungsbranche beteiligt. Lingotek wurde 2021 von Straker Translations übernommen und ist bereit, sein Wachstum in der Branche fortzusetzen. Das einzigartige cloudbasierte Übersetzungsmanagementsystem (TMS) von Lingotek ist auf Leistung ausgelegt. Ganz gleich, ob Sie ein globales Unternehmen sind, das den Geschäftsbetrieb unterstützt, oder ein agiles Unternehmen, das kontinuierlich neue Inhalte vorantreibt: Lingotek sorgt für eine schnelle und einfache Übersetzung in großem Maßstab. Von Anfang an hat Lingotek mit einigen der innovativsten Technologieunternehmen der Welt zusammengearbeitet. Gemeinsam mit unseren Partnern unterstützen wir globale Unternehmen in einer Vielzahl von Branchen, darunter Regierung, Technologie, Finanzen, Telekommunikation, Reisen und Bildung. Die Lingotek-Technologie und unser globales Übersetzungsnetzwerk erweitern die Möglichkeiten dieser großartigen Plattformen, um Kundenbindung, Software-Benutzerfreundlichkeit, Support und Bildung auf der ganzen Welt zu ermöglichen.