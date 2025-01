Beliebteste Zuletzt verwendet Computergestützte Übersetzungssoftware - Beliebteste Apps - Neuseeland

Computergestützte Übersetzungssoftware (CAT) erleichtert die Übersetzung von Inhalten von einer Sprache in eine andere durch die Nutzung eines Übersetzungsspeichers, der zuvor übersetzte Texte speichert, oder durch die Nutzung der Crowd-Unterstützung. Dadurch wird sichergestellt, dass die Übersetzungen mit der zuvor verwendeten Sprache übereinstimmen und die richtige Rechtschreibung, Grammatik und Formulierung erhalten bleiben. CAT-Software bietet im Vergleich zu einfachen maschinellen Wort-für-Wort-Übersetzungstools eine effizientere und interaktivere Bearbeitungsplattform. Durch die Integration von Funktionen wie Übersetzungsspeicher, Phrasenverzeichnissen und Terminologiedatenbanken unterstützt die CAT-Software Übersetzer dabei, die Effizienz und Genauigkeit ihrer Arbeit zu steigern. Darüber hinaus lassen sich CAT-Produkte häufig nahtlos in Übersetzungsmanagementsoftware integrieren, was die Zusammenarbeit zwischen Übersetzern und Dienstleistern ermöglicht und gleichzeitig die Organisation übersetzter Texte gewährleistet.