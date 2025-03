Competitive Intelligence-Tools - Beliebteste Apps

Groopit

groopit.co

Überlisten Sie Konkurrenten mit Crowdsolving. Vereinfachen Sie die Art und Weise, wie Mitarbeiter Wettbewerbsinformationen teilen und nutzen, um Wettbewerbsvorteile zu schaffen. Teilen war noch nie einfacher. Mitarbeiter teilen Informationen über Teams, Slack, Salesforce, einen Webbrowser, eine mobile App oder wo auch immer sie arbeiten. Mit nur drei Fingertipps und weniger als einer Minute teilen sie hochwertige, quantitative Wettbewerbsinformationen und machen es Ihnen so leicht, den Überblick über die Konkurrenz zu behalten. Die Nutzung von Intel ist blitzschnell. Groopit aggregiert und liefert umsetzbare Erkenntnisse in Datenfeeds und -ansichten. Alle Beteiligten haben Zugriff auf die aktuellsten Erkenntnisse in Echtzeit, um ihre eigenen Entscheidungen zu treffen, sodass jeder Mitarbeiter seinen Wettbewerbsvorteil ausbauen kann. Mit der Datenzugriffs-API von Groopit ist die Integration von Informationen in bestehende Unternehmenssysteme einfach. Fügen Sie Informationen nahtlos zu Tableau, PowerBI, Salesforce oder vorhandenen CI-Dashboards hinzu. Groopit stellt sicher, dass Sie bei allen Systementscheidungen auf Informationen zurückgreifen können.