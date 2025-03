Vergütungsmanagement-Software - Beliebteste Apps

LiveRem

liverem.com

LiveRem ist eine Echtzeit-Benchmarking-Plattform für HR-Erkenntnisse. LiveRem wurde 2024 gegründet und stellt eine direkte Verbindung zu Lohn- und Gehaltsabrechnungs- und HR-Systemen her, um einen stets aktuellen Überblick über HR-Erkenntnisse zu bieten und diese mit dem Rest des Marktes zu vergleichen. LiveRem hilft Kunden, datengesteuerte Entscheidungen zu treffen, Zeit zu sparen und die Kosteneffizienz zu verbessern. Letztendlich hilft LiveRem Unternehmen dabei, Talente anzuziehen und zu halten. LiveRem ist derzeit in Neuseeland und Australien verfügbar und wird bald auch in Singapur und Dubai verfügbar sein.