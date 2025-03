Vergütungsmanagement-Software - Beliebteste Apps - Usbekistan

Lattice

lattice.com

Lattice ist die People Management-Plattform, die alle Tools, Workflows und Erkenntnisse zusammenbringt, um Unternehmen bei der Entwicklung von engagierten und leistungsstarken Mitarbeitern in einer Gewinnkultur zu unterstützen. Durch die Kombination von kontinuierlichem Leistungsmanagement, Mitarbeitern des Mitarbeiters Engagement, Vergütungsmanagement und Tools für die Karriereentwicklung in eine vernetzte Lösung kann Gitter leistungsstarke Personenanalysen liefern, die von HR- und People -Teams verwendet werden, um die wirkungsvollen Geschäftsergebnisse zu erzielen. Das Gitter ist in der Inc. 500 am schnellsten wachsenden privaten Unternehmen drei Jahre in Folge als großartiger Ort für die Arbeit von 99 Prozent der Mitarbeiter eingestuft.