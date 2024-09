Kollaborative Whiteboard-Software - Beliebteste Apps - Afghanistan Beliebteste Zuletzt verwendet

Kollaborative Whiteboard-Software bietet einen einheitlichen, interaktiven Designraum, in dem Teammitglieder gleichzeitig Inhalte von ihren Geräten aus bearbeiten und teilen können. Getreu seinem Namen imitiert ein kollaboratives Whiteboard-Tool oft das Aussehen und die Haptik eines physischen Whiteboards. Diese Tools verfügen über eine Reihe von Funktionen, die es Benutzern ermöglichen, Inhalte in einer flexiblen und anpassbaren Umgebung zu entwerfen, zu kommunizieren, zu speichern und zu teilen. Obwohl diese intuitiven und benutzerfreundlichen Tools besonders bei Design- und Projektmanagementteams beliebt sind, sind sie für eine Vielzahl von Disziplinen von Vorteil. Während viele kollaborative Whiteboard-Lösungen eigenständige Produkte sind, sind einige in andere Design-Software oder visuelle Kollaborationsplattformen integriert.