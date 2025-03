Gcore

gcorelabs.com

Leistungsstarke Edge- und Cloud -Lösungen für Mediengeschäfte und Unterhaltungsindustrie GCORE ist eine internationale Cloud- und Edge -Führungskräfte für die Bereitstellung von Inhalten, Hosting und Sicherheitslösungen für jedes Unternehmen mit Sitz in Luxemburg, dessen globale Infrastruktur im Guinness Book of Records enthalten ist. GCORE bietet eine breite Palette von Dienstleistungen für Kunden aller Branchen, die ihr Geschäft online entwickeln. Zu den Diensten des Unternehmens gehören Managed Hosting, Content Delivery Network (CDN), Advanced Media Platform für professionelle Sendungen und Streaming jeglicher Komplexität, Schutz vor DDOS -Angriffen eines beliebigen Levels, Cloud -Inhaltsspeicher usw. Gcore baute eine eigene globale Infrastruktur auf allen Kontinenten mit der besten CDN -Leistung in Europa und der CIS.