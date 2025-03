GitHub

Github, Inc. ist ein amerikanisches multinationales Unternehmen, das Hosting für die Softwareentwicklung und die Versionskontrolle mit Git bietet. Es bietet die Funktionalität der verteilten Versionskontrolle und Quellcode -Verwaltung (SCM) von GIT sowie für seine eigenen Funktionen. Es bietet Zugriffskontrolle und verschiedene Funktionen für die Zusammenarbeit wie Fehlerverfolgung, Feature -Anfragen, Aufgabenverwaltung und Wikis für jedes Projekt. Seit 2018 hat es seinen Hauptsitz in Kalifornien. Github bietet seine grundlegenden Dienstleistungen kostenlos an. Die fortschrittlicheren professionellen und Unternehmensdienste sind kommerziell. Kostenlose Github-Konten werden häufig verwendet, um Open-Source-Projekte zu hosten. Ab Januar 2019 bietet GitHub allen Plänen unbegrenzte private Repositories, einschließlich kostenloser Konten, aber nur bis zu drei Mitarbeiter pro Repository kostenlos zugelassen. Ab dem 15. April 2020 ermöglicht der kostenlose Plan unbegrenzte Mitarbeiter, beschränkt jedoch private Repositorys auf 2.000 Aktionen Protokoll pro Monat. Ab Januar 2020 berichtet GitHub über 40 Millionen Nutzer und mehr als 100 Millionen Repositories (einschließlich mindestens 28 Millionen öffentliche Repositories), was es zum größten Host von Quellcode der Welt macht.