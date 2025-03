App Store für Web-Apps Finden Sie die richtige Software und Services.

Suchen

✨ WebCatalog Desktop ✨ Verwandeln Sie mit WebCatalog Desktop-Websites in Desktop-Apps und greifen Sie auf eine Fülle von exklusiven Apps für Mac, Windows. Verwenden Sie Spaces, um Apps zu organisieren, mühelos zwischen mehreren Konten zu wechseln und Ihre Produktivität wie nie zuvor zu steigern. WebCatalog Desktop herunterladen Mehr erfahren

Beliebteste Zuletzt verwendet Cloud-Sicherheitsüberwachungs- und Analysesoftware - Beliebteste Apps

Cloud-Sicherheitsüberwachungs- und Analyselösungen sind wichtige Tools zur Verbesserung der Transparenz und Sicherheit in Netzwerken und cloudbasierten Anwendungen. Diese Tools ermöglichen die Überwachung cloudbasierter Anwendungen, virtualisierter Umgebungen und anderer Cloud-Infrastrukturen. Sie tragen entscheidend dazu bei, potenzielle Risiken zu erkennen, damit Unternehmen diese proaktiv angehen und so geschäftskritische Abläufe sichern und die Einhaltung von Vorschriften sicherstellen können, um Bußgelder zu vermeiden. Typischerweise führen IT- und Sicherheitsteams kontinuierlich Cloud-Überwachung und -Analysen durch. Überwachungsfunktionen unterstützen Unternehmen bei der Katalogisierung von Cloud-Assets und der Erkennung neuer Assets, während diese erstellt oder integriert werden. Analysefunktionen helfen bei der Bewertung von Risiken in Cloud-Umgebungen und ermöglichen es Unternehmen, Probleme basierend auf ihren potenziellen Auswirkungen zu priorisieren. Zu den weiteren allgemeinen Funktionen gehören die Benutzerüberwachung, die Erkennung sensibler Daten und die Durchsetzung von Sicherheitsrichtlinien.