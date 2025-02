Cloud-Sicherheitsüberwachungs- und Analysesoftware - Beliebteste Apps - Turks- und Caicosinseln

Sumo Logic

sumologic.com

Sumo Logic, Inc. ist ein cloudbasiertes Unternehmen für die Analyse maschineller Daten, das sich auf Sicherheit, Betrieb und BI-Anwendungsfälle konzentriert. Es bietet Protokollverwaltungs- und Analysedienste, die maschinell generierte Big Data nutzen, um IT-Einblicke in Echtzeit zu liefern. Sumo Logic mit Hauptsitz in Redwood City, Kalifornien, wurde im April 2010 von den ArcSight-Veteranen Kumar Saurabh und Christian Beedgen gegründet und erhielt Finanzmittel von Accel Partners, DFJ Growth, Greylock Partners, Institutional Venture Partners, Sequoia Capital, Sapphire Ventures und Sutter Hill Ventures , Angel-Investor Shlomo Kramer, Battery Ventures, Tiger Global Management und Franklin Templeton. Bis Mai 2019 hat das Unternehmen VC-Mittel in Höhe von insgesamt 345 Millionen US-Dollar eingesammelt. Am 17. September 2020 debütierte Sumo Logic im Rahmen seines Börsengangs als börsennotiertes Unternehmen an der NASDAQ-Börse.