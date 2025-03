App Store für Web-Apps Finden Sie die richtige Software und Services.

Platform as a Service (PaaS) ist ein Cloud-Computing-Modell, das eine umfassende Umgebung für die Entwicklung und Bereitstellung von Anwendungen in der Cloud bereitstellt. Ziel von PaaS ist es, eine integrierte Sicht auf Cloud-Plattformen bereitzustellen und so die Entwicklung und Wartung von Cloud-Anwendungen zu vereinfachen. PaaS umfasst verschiedene Tools wie Entwicklungskits, Datenbanktools und Anwendungsverwaltungsfunktionen. Eine PaaS-Lösung umfasst Infrastrukturkomponenten wie Server und Speicher sowie Middleware wie Entwicklungstools und Datenbankverwaltungssysteme. Drittanbieter bieten diese virtuellen Ressourcen an und ermöglichen Benutzern das Erstellen, Bereitstellen und Starten von Softwareanwendungen, ohne dass eine umfangreiche Back-End-Softwareentwicklung erforderlich ist. Unternehmen nutzen PaaS, um Hosting, Datenbankaufbau, Cloud-Sicherheit und Datenspeicherung auszulagern. Es wird häufig als skalierbare Plattform für neue Anwendungen oder zur Erweiterung bestehender Anwendungen auf ein größeres Publikum verwendet. PaaS nutzt ein Pay-as-you-grow-Modell und hilft Unternehmen dabei, erhebliche Vorabinvestitionen in Entwicklungszeit und Middleware zu vermeiden. Entwicklungsteams nutzen PaaS als Alternative zum Erstellen und Hosten von Anwendungen mit integrierten Entwicklungsumgebungen (IDEs). Darüber hinaus bieten die gehosteten Datenbank- und Speicherdienste von PaaS ähnliche Funktionen wie mobile Backend-as-a-Service (mBaaS)-Produkte, die auf mobile Anwendungen zugeschnitten sind. PaaS-Anbieter reichen von etablierten Softwareanbietern bis hin zu Open-Source-Projekten. In letzter Zeit hat sich die Hybrid Cloud zu einer beliebten PaaS-Bereitstellungsmethode entwickelt. Hybrides Cloud-Computing integriert verschiedene Cloud-Infrastrukturen wie öffentliche und private Clouds und verwaltet sie als eine Einheit.