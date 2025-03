CloudJiffy

CloudJiffy ist eine leistungsstarke, vollständig redundante und automatisch skalierbare Cloud Platform-as-a-Service (PaaS), die auf Benutzerfreundlichkeit und Effizienz ausgelegt ist. CloudJiffy setzt sich dafür ein, Cloud Computing für Entwickler aller Erfahrungsstufen einfach und zugänglich zu machen. Im Kern ermöglicht CloudJiffy die sofortige Bereitstellung von Anwendungen mit nur wenigen Klicks. Es unterstützt eine Vielzahl von Laufzeiten und ermöglicht Entwicklern die Bereitstellung von Java-, PHP-, Ruby-, Node.js-, Go-, Python- und Docker-Anwendungen, ohne Codeänderungen vornehmen zu müssen. Die Plattform lässt sich auch in GIT, SVN und andere gängige Entwicklungstools integrieren und sorgt so für nahtlose und effiziente Bereitstellungsprozesse. CloudJiffy zeichnet sich durch seine fortschrittlichen Automatisierungs- und Ressourcenverwaltungsfunktionen aus. Es skaliert Anwendungscontainer automatisch sowohl vertikal als auch horizontal und sorgt so für optimale Ressourcennutzung und Kosteneffizienz. Die Plattform basiert auf einem „Pay-as-you-use“-Preismodell, das die Ressourcen basierend auf der aktuellen Auslastung anpasst und die Notwendigkeit einer Ressourcenreservierung oder Kapazitätsplanung überflüssig macht. Dieser Ansatz ermöglicht es Benutzern, nur für die Ressourcen zu bezahlen, die sie verbrauchen, was zu erheblichen Kosteneinsparungen führen kann. CloudJiffy gibt an, dass Benutzer durch die Nutzung der automatischen Skalierungsfunktion bis zu 80 % ihrer Cloud-Kosten einsparen können. Neben der dynamischen Skalierung bietet CloudJiffy eine Reihe weiterer erweiterter Funktionen. Das Dashboard der Plattform bietet einen intuitiven Anwendungstopologie-Assistenten, einen Bereitstellungsmanager, Zugriff auf Protokoll- und Konfigurationsdateien, Funktionen zur Teamzusammenarbeit und Integration mit CI/CD-Tools. Darüber hinaus können CloudJiffy-Benutzer mit nur einem Klick beliebte Anwendungen wie WordPress, Gitlab, Kubernetes, Magento usw. vom Marktplatz der Plattform installieren. Die Dienste von CloudJiffy sind in den USA, Indien und Deutschland verfügbar. Für die Zukunft ist eine Ausweitung auf neue Standorte geplant. Die Plattform ist stolz auf ihre Sicherheit, Zuverlässigkeit und ihren hervorragenden Kundenservice. Es verfügt über ein Service Level Agreement (SLA) mit einer Verfügbarkeit von 99,99 % und bietet erstklassigen technischen Support rund um die Uhr.