Cloud Platform as a Service (PaaS)-Software - Beliebteste Apps - Sierra Leone

Repl.it ist ein in San Francisco ansässiges Start-up und eine Online-IDE (integrierte Entwicklungsumgebung). Der Name leitet sich vom Akronym REPL ab, das für „Read–Evaluate–Print Loop“ steht. Der Dienst wurde 2016 vom jordanischen Programmierer Amjad Masad und der jordanischen Designerin Haya Odeh entwickelt. Repl.it ermöglicht es Benutzern, Code zu schreiben und Apps und Websites mithilfe eines Browsers zu erstellen. Darüber hinaus ermöglicht Repl.it Benutzern, Projekte auf verschiedene Weise zu teilen. Sie veranstalten auch „Jams“, Programmierwettbewerbe zu einem bestimmten Thema. Die Wettbewerbspreise reichen oft von einem vorübergehenden Konto-Upgrade, Geld, Kryptowährung oder einer Geschenkkarte. Ein Repl bei Repl.it ist eine interaktive Programmierumgebung. Sie können in den meisten gängigen Programmiersprachen einen Arbeitsbereich erstellen, in dem Sie einen Container auf einer virtuellen Maschine erhalten, in dem Ihr Code ausgeführt werden kann. In jeder Replik gibt es zwei Hauptteile – den Editor und die Konsole. Der Editor verwendet Monaco, dieselbe Technologie, die auch Visual Studio Code antreibt. Auf Mobilgeräten ist der Herausgeber Ace. Repl.it verfügt über eine Premium-Stufe namens Hacker-Plan. Es ermöglicht mehr Speicherplatz, privaten Code und eine unbegrenzte Anzahl von Mitarbeitern an einem Projekt, und der Github Education-Plan beinhaltet 3 Monate kostenlos vom Hacker-Plan. Auf repl.it gibt es über 60 verschiedene Programmiersprachen, darunter Python, Ruby, HTML und Java. Das Unternehmen erhielt Fördermittel von Y Combinator, Andreessen Horowitz, Bloomberg Beta und anderen. „Das Unternehmen hat über 500.000 wöchentlich aktive Entwickler und über 3 Millionen Benutzer. Auf der Website Repl.it gibt es auch ein Talk-Forum. Dieses Forum wird von vielen Entwicklern auf der ganzen Welt genutzt, um ihre Kreationen zu teilen. Das Forum wird von den Repl Talk-Moderatoren sauber gehalten.