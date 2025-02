Software für Cloud-PBX-Plattformen - Beliebteste Apps - Timor-Leste

Cloudtalk

cloudtalk.com

Machen Sie CX zu Ihrem größten Vorteil mit der Business-Calling-Software von CloudTalk. Rufen Sie direkt mit CloudTalk an, greifen Sie auf alle Kundendaten zu und automatisieren Sie Aufgaben. Erleben Sie die Zukunft des geschäftlichen Telefonierens mit CloudTalk. Greifen Sie auf über 160 internationale Nummern zu, steigern Sie die Anrufeffizienz um bis zu 87 % und sparen Sie Ihrem Team Zeit für das, was wirklich wichtig ist – die Steigerung der Kundenzufriedenheit. Tätigen und empfangen Sie Anrufe direkt mit der Click-to-Call-Funktion von CloudTalk. Eliminieren Sie sich wiederholende Aufgaben und automatisieren Sie Ihre Arbeitsabläufe. Synchronisieren Sie Kontaktdaten, vergangene Interaktionen, Anrufaufzeichnungen und SMS über beide Systeme hinweg mit einer mühelosen bidirektionalen Synchronisierung. Passen Sie Ihr Setup und Kundenerlebnis mit über 35 Integrationen individuell an. Wählen Sie mit erweiterten Anrufprotokollierungsfunktionen, wie eingehende, ausgehende und verpasste Anrufe protokolliert werden. Protokollieren Sie wichtige Informationen am Ende jedes Anrufs mit der Speech-to-Text-Transkriptionsfunktion direkt in Ihrem CRM. Verschaffen Sie sich einen umfassenden Überblick über die Interaktionen, indem Sie von CloudTalk gesendete SMS-Nachrichten mit Ihrem CRM-Konto synchronisieren und so sicherstellen, dass beim Abschluss von Geschäften keine wichtigen Informationen verloren gehen. Erfahren Sie, wie Sie mit CloudTalk eine beispiellose Kontrolle über das Erlebnis Ihrer Kunden erhalten und noch heute damit beginnen können, deren Erwartungen zu erfüllen. Vereinbaren Sie noch heute eine Demo mit einem unserer Spezialisten!