Software für Cloud-PBX-Plattformen - Beliebteste Apps - El Salvador

Webex Webinars (ehemals Webex Events) ist eine skalierbare Webinar-Plattform, die ansprechende und wirkungsvolle Erlebnisse für alle schaffen kann, von kleinen Sitzungen bis hin zu großen globalen Zielgruppen. Gestalten Sie Webinare inklusiv, ansprechend und interaktiv: • Fördern Sie die aktive Teilnahme mit moderierten Fragen und Antworten, Live-Umfragen, Chat, Emoji-Reaktionen und Gestenerkennung. • Lassen Sie die Teilnehmer in ihrer bevorzugten Sprache zuhören, indem Sie Live-Dolmetscher in die Sitzung integrieren. • Tauchen Sie tiefer in Themen ein oder fördern Sie Verbindungen mit Breakout-Sitzungen Bieten Sie professionelle und maßgeschneiderte Webinare in großem Maßstab an. • Verwalten Sie die Bühne und die Inhalte, die Ihr Publikum vor, während und nach der Veranstaltung sieht. • Gestalten Sie das Registrierungserlebnis der Teilnehmer mit benutzerdefinierten Branding-Optionen und -Themen • Proben Sie die gesamte Präsentation mit Co-Diskussionsteilnehmern, bevor Sie live gehen. • Platz für bis zu 100.000 Teilnehmer. • Erreichen Sie ein globales Publikum mit Echtzeitübersetzungen in über 100 Sprachen