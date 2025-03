Cloud-Native Application Protection Platform (CNAPP) - Beliebteste Apps

App Store für Web-Apps Finden Sie die richtige Software und Services.

Cloud-native Anwendungsschutzplattformen (CNAPP) schützen den gesamten Entwicklungslebenszyklus cloudnativer Anwendungen, von der Anfangsphase der Entwicklung bis zur Produktionsumgebung. Diese Plattformen ermöglichen es Sicherheitsteams, Compliance effizienter zu verwalten und sicherzustellen, indem sie umfassende Einblicke in DevSecOps, Konfigurationen, Zugriffskontrolle, Arbeitslasten und Schwachstellen bieten. In der Regel verwenden Unternehmen separate Tools für die Verwaltung von Entwicklung, Daten, Infrastruktur und Zugriff. Ein CNAPP konsolidiert diese Sicherheitsinvestitionen, indem es verschiedene Funktionen wie Cloud Security Posture Management (CSPM), Cloud Workload Protection Platform (CWPP), Cloud Compliance und Identity and Access Management (IAM) in einer einzigen Plattform integriert. CNAPPs können als eigenständiges Produkt oder als Produktsuite angeboten werden, die einzeln erworben werden kann.