Beliebteste Zuletzt verwendet Cloud-Dateisicherheitssoftware - Beliebteste Apps - Vereinigtes Königreich

Cloud-Dateisicherheitssoftware dient dem Schutz von Informationen, die in Cloud-basierten (SaaS) Anwendungen gespeichert sind. Diese Tools lassen sich in Cloud-Speicher- und Dateifreigabeplattformen integrieren und ermöglichen es Unternehmen, Dateien mit vertraulichen oder privilegierten Informationen zu identifizieren und zu kennzeichnen. Nach der Kennzeichnung können Unternehmen den Zugriff auf diese Dateien kontrollieren, ihren Freigabeverlauf verfolgen und unbefugten Zugriff verhindern. Durch die Durchsetzung von Cloud-Zugriffskontrolle und Speicherrichtlinien erhöhen diese Tools die Datensicherheit. Unternehmen nutzen sie, um Sicherheitsprotokolle zu implementieren, den Zugriff zu überwachen und Informationen sowohl innerhalb als auch über Cloud-Anwendungen zu schützen. Administratoren können die Governance verwalten, Berechtigungen festlegen und Benutzeraktivitäten innerhalb der Anwendungen überwachen. Darüber hinaus bieten viele Cloud-Sicherheitsprodukte Verschlüsselungs- und Datenverlustschutzfunktionen, um in der Cloud gespeicherte Dokumente und Daten zusätzlich zu schützen.