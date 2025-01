Cloud-E-Mail-Sicherheitslösungen - Beliebteste Apps - Guinea

HornetSecurity

hornetsecurity.com

365 Total Protection ist die einzige Lösung auf dem Markt, die alle Aspekte der Sicherheit, Compliance und Sicherung für Microsoft 365 abdeckt. Wählen Sie aus verschiedenen Paketen passend zu Ihren Geschäftsanforderungen und genießen Sie modernste E-Mail-Sicherheit, die vor Spam schützt. Viren, Phishing und Ransomware; plus E-Mail-Signaturen und Haftungsausschlüsse. Sie können außerdem von Advanced Threat Protection (ATP) profitieren, um Ihre Benutzer vor den raffiniertesten E-Mail-Angriffen zu schützen, von automatisierter E-Mail-Kontinuität, um unerwartete Ausfallzeiten zu verhindern, und von rechtskonformer E-Mail-Archivierung, um alle E-Mails sicher und durchsuchbar zu halten. Sie können sich sogar für die Sicherung und Wiederherstellung von Endpunkten und Microsoft 365-Daten in Postfächern, Teams, OneDrive und SharePoint entscheiden. Die maßgeschneiderte Integration von 365 Total Protection in Microsoft 365 vereinfacht Ihr gesamtes Erlebnis: von der Anmeldung über die Einrichtung bis hin zur Funktions- und Benutzerverwaltung. Die zentrale Konsole bietet eine perfekte Mischung aus Datenschutz und Benutzerfreundlichkeit, sodass Sie mehr tun und sich weniger Sorgen machen müssen.