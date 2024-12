Cloud Edge-Sicherheitssoftware - Beliebteste Apps - Deutschland Beliebteste Zuletzt verwendet

Cloud-Edge-Sicherheitslösungen bieten Unternehmen eine cloudbasierte Methode für den sicheren Zugriff auf das Internet, Cloud-Anwendungen und Unternehmensnetzwerke. Diese Lösungen nutzen die SD-WAN-Technologie, die softwaredefinierte Netzwerke mit einem Weitverkehrsnetzwerk integriert, sodass sie von jedem Standort aus arbeiten können und gleichzeitig Sicherheitsfunktionen zum Schutz aller Netzwerkaktivitäten konsolidieren. Durch die Kombination der Sicherheitsfunktionen traditioneller Tools wie Secure Web Gateways (SWG), Cloud Access Security Brokers (CASB) und Web Application Firewalls (WAF) können Unternehmen das Sicherheitsmanagement optimieren. Dieser Ansatz ermöglicht es Unternehmen und Sicherheitsteams, die Sichtbarkeit von Sicherheitsrichtlinien, -aktivitäten und -risiken zu zentralisieren, sodass Benutzer nicht mehr mit mehreren Tools interagieren oder sich wiederholten Authentifizierungsprozessen unterziehen müssen. Die einheitlichen Sicherheitslösungen sind darauf ausgelegt, umfassende Transparenz in komplexen, hybriden Umgebungen zu bieten und die Arbeit von Administratoren zu vereinfachen. Mit einem einzigen Tool können sie alle Benutzeraktivitäten und den gesamten Netzwerkverkehr klassifizieren, steuern und überwachen, ohne das Endbenutzererlebnis zu beeinträchtigen. Zwar gibt es gewisse Überschneidungen zwischen Cloud-Edge-Sicherheitstools und traditionellen Technologien wie CASB, WAF und SWG, letztere arbeiten jedoch in der Regel unabhängig voneinander und bieten in hybriden Umgebungen nicht das gleiche Maß an Sichtbarkeit und Zugänglichkeit. Die vergleichbarste Alternative ist ein softwaredefinierter Perimeter (SDP), der einheitliche Netzwerksicherheit bietet, aber keinen integrierten Zugriff auf cloudbasierte Anwendungen, Netzwerke und Webbrowser bietet.