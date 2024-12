Beliebteste Zuletzt verwendet Cloud Detection and Response (CDR)-Software - Beliebteste Apps - Gabun

Cloud Detection and Response (CDR)-Software bietet umfassende Sicherheit für Cloud-Umgebungen durch die Automatisierung der Bedrohungserkennung und -reaktion. Diese Technologie stellt sicher, dass Unternehmen einen vollständigen Einblick in ihre Cloud-Systeme haben, und umfasst Mechanismen zur Abwehr von Bedrohungen und Angriffen sowohl in Cloud-Anwendungen (SaaS) als auch in der Infrastruktur (IaaS). Durch die Analyse von Ereignisprotokollen und die Gewinnung von Erkenntnissen aus Angriffen hilft CDR Sicherheitsteams, ihre allgemeine Sicherheitslage zu verbessern. Obwohl die CDR-Software Funktionen mit anderen Bedrohungserkennungs- und -reaktionslösungen wie Endpoint Detection & Response (EDR), Extended Detection & Response (XDR) und Network Detection & Response (NDR) teilt, bleibt ihr Fokus eindeutig. EDR zielt auf die Aktivitätsüberwachung an Systemendpunkten ab, und NDR widmet sich der Sicherung von Netzwerkumgebungen. XDR überwacht mit seinem breiteren Anwendungsbereich Netzwerke, Endpunkte, Cloud-Dienste und virtuelle Umgebungen. Im Gegensatz dazu dient CDR ausschließlich der Überwachung und Sicherung der gesamten Cloud-Umgebung.