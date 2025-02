Cloud-Datensicherheitssoftware - Beliebteste Apps - Tokelau

Normalyze

normalyze.ai

Normalyze hilft Unternehmen durch agentenlose Bewertungen, Datenerkennung, KI-gesteuerte Risikopriorisierung und umfassende und umsetzbare Erkenntnisse zur Behebung dabei, das gesamte Spektrum der Risiken zu verstehen, die für ihre Cloud-Daten bestehen. Normalyze verfolgt bei der Sicherheit einen datenorientierten Ansatz. Normalyze ist der Pionier des Data Security Posture Management (DSPM) und unterstützt Unternehmen dabei, ihre Daten in SaaS-, PaaS-, öffentlichen oder Multi-Cloud-, On-Prem- und Hybrid-Umgebungen zu sichern. Mit Normalyze können Sicherheits- und Datenteams ihre gesamten Sicherheits- und Compliance-Bemühungen verbessern und gleichzeitig das Unternehmen in die Lage versetzen, sein wertvollstes Gut zu nutzen: Daten. Die Normalyze DSPM-Plattform hilft dabei, Datenspeicher zu erkennen und zu klassifizieren, Wichtiges zu priorisieren, riskante und übermäßige Zugriffe zu identifizieren, Gefährdungsrisiken zu erkennen und zu beheben sowie Compliance- und Prüfprozesse zu verbessern. Das Herzstück der Normalyze-Plattform ist der patentierte One-Pass-Scanner, der KI nutzt, um wertvolle und sensible Daten in großem Maßstab und über verschiedene Umgebungen hinweg genau zu identifizieren und zu klassifizieren. Die Plattform basiert auf einer Architektur, die vor Ort scannt, sodass Daten niemals ihren Speicherort verlassen. Dieser Ansatz sorgt dafür, dass die Daten unter der Kontrolle der IT bleiben, die Einhaltung strenger Datenschutzbestimmungen unterstützt wird und die betriebliche Effizienz gesteigert wird. Gescannte Ergebnisse werden in mehreren Visualisierungen angezeigt, um Teams bei der Risikopriorisierung zu unterstützen. Der Data Risk Navigator zeigt Angriffspfade, die zu Datenschutzverletzungen oder -verlusten führen können. Datenzugriffsdiagramme zeigen, wie Personen und Ressourcen auf Daten zugreifen. Visualisierungen werden in Echtzeit generiert und aktualisiert und bieten Transparenz, wenn Änderungen an der Kundeninfrastruktur oder -umgebung vorgenommen werden. Der proprietäre DataValuator weist den Daten einen Geldwert zu und erstellt eine Rangfolge, die Sicherheits- und Datenteams dabei hilft, die relativen geschäftlichen Auswirkungen eines potenziellen Datenverlusts einzuschätzen. KI-gestützte Abfrage- und Behebungsworkflows machen die Normalyze-Benutzererfahrung intuitiv und effizient. Durch die Bereitstellung von Einblicken in Daten, Zugriff und Risiken an einem Ort können IT-Teams ihre allgemeine Datensicherheitslage verstehen und gemeinsam an wirksamen Sicherheitsmaßnahmen und Aktionsplänen arbeiten.