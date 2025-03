Cloud-Content-Collaboration-Software - Beliebteste Apps

Kloud

kloud.com

Kloud ist die erste Plattform der Welt, auf der Dokumente und Präsentationen zu bearbeitbaren, interaktiven Multimedia -Gesprächen werden. Kloud erweckt Ihre Dokumente mit integrierter Livedoc-Technologie zum Leben, um Ihre Dokumente leicht zu formatieren und in sprachgesteuerten Film wie Präsentationen zu formatieren. Unternehmensteams können auf die gleiche Seite mit nuanciertem Line -By -Line -Feedback von Mitgliedern auf die gleiche Seite kommen. Synchronisieren Sie die Geschäftsziele Ihres Betriebsteams mit der LivivingoC -Technologie. Synchronisieren Sie Ihre Marketingsprache im gesamten Unternehmen. Synchronisieren Sie Ihre Softwareentwicklungs- und Produktteamziele beim Aufbau Ihrer innovativen Technologie. Integrieren Sie sich in Ihre bevorzugte Enterprise -Software wie Salesforce, Google Docs, Adobe Suite sowie Ihr bevorzugter Projektmanagement -Software -Tool für Projektmanagement. Verwenden Sie LivedoC für alle Ihre Geschäftsdokumentation, sodass Sie das kostbarste Kapital Ihres Teams, die Gedanken Ihres Teams, synchronisieren können. Kloud -Funktionen: * Verwandeln Sie ein Dokument in einen interaktiven Film wie Präsentation. Sie können einfach die Stimme hinzufügen und die Stimme mit Animationen mischen. Sie können auch dynamisch Inhalte wie Sound, Video, Mark, weiße Tafel, Text, Klebernotizen usw. einfügen. * Verwenden Sie asynchron mit Synchronisation: Aktivieren Sie die nicht reale Interaktion von Gedanken, damit das Team intuitiv mit effektivem Geistesaustausch zusammenarbeiten kann, da alle Ideen, die sich mit einem Dokument beziehen, jetzt wie ein Film interaktiv wiedergegeben werden können. Besseres Online -Treffen mit unbegrenzter Auflösung und dennoch ohne Video -Streaming -Daten. Kloudsync bietet Ihnen eine nicht angemessene Online-Besprechungserfahrung durch die bestmögliche Auflösung und den echten Farbausdruck. Denn Kloud Online -Meeting übertragen dynamisch Dokument mit hoher Auflösung ohne Verwendung von Video -Streaming -Daten als Ergebnis. Kloud Online -Meeting ist viel kostengünstig. * AI-basierte Multi-Channel-Meeting-Aufzeichnung: Kloud-Meetings können mit dem LivedoC-Inhalt für unbegrenzte Auflösung zusammen mit dem Bildschirmfreigabe und dem Webcam-Video-Stream aufgezeichnet werden. Infolgedessen können solche aufgezeichneten Inhalte über die AI -Engine für Data Mining und statistische Analyse analysiert werden. * Syncroom für eine bessere Mehrkanalkommunikation mit Ihren Kunden: Kloud ist die neue Kommunikationsplattform, die Chat integriert, Bot-basierte KI-Engine, Synchronisierung für asynchrone Ideendiskussionen und Online-Treffen in einem virtuellen Besprechungsraum zusammen. Es kann in die Customer Support -Software, die Sales Force -Lösung und das Projektmanagement -Tools integriert werden, um der vorhandenen Unternehmenssoftware Kommunikations- und Zusammenarbeitsfunktionen hinzuzufügen. * Höchste Sicherheitsstandard: 256-Bit-AES-Sitzungscodierung, 2048-Bit-RSA-Passwort-Austausch und Datenverschlüsselung bei der integrierten REST-Technologie. * Und mehr ...