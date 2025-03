pCloud

pcloud.com

PCloud ist Swiss Cloud -Speicher, der Zugriff auf alle Ihre digitalen Inhalte bietet, einschließlich Bildern, Video, Audio, Dokumenten und mehr - überall, überall auf jedem Gerät. Der Sicherheitsansatz konzentriert sich darauf, sicherzustellen, dass Ihre Daten sicher sind und Sie so weit wie möglich kontrolliert werden. Wenn Sie sich bei PCloud anmelden, wählen Sie die Datenregion, in der Ihre Dateien und personenbezogenen Daten gespeichert werden - entweder in den USA (Dallas, Texas) oder in der Europäischen Union (Luxemburg). Testen Sie PCloud mit einem kostenlosen Konto mit bis zu 10 GB Speicherplatz! Halten Sie alle Ihre wichtigen Dateien an einem Ort sicher und zentralisiert. Sie können weltweit mit Teammitgliedern, Kunden usw. teilen und ihnen kontrollierte Zugriff und Berechtigungen für Ihre digitale Bibliothek ermöglichen. Es hat eine benutzerfreundliche Oberfläche, die deutlich zeigt, wo sich alles befindet und was es tut. Die Software ist für mehrere Plattformen verfügbar - IIS- und Android -Geräte, Mac, Windows und Linux. Durch die Installation von PCloud auf Ihrem Computer (über das Desktop -Anwendung PCloud -Laufwerk) erstellt die App ein sicheres virtuelles Laufwerk, das Ihren lokalen Speicherplatz erweitert. Jede Änderung, die Sie in Ihrer PCLOUD vornehmen, ist sofort auf Ihrem Computer, Telefon oder Tablet zu sehen. Alle Ihre Geräte werden sofort synchronisiert und Sie haben direkten Dateizugriff auf alle von Ihnen erstellten Aktualisierungen. Mit der neuesten Funktion von PCloud, Markenlinks, können Sie Download -Links mit dem Stil und dem Logo Ihrer Marke anpassen. Pcloud Crypto ist die höchste Sicherheitsstufe für Ihre Dateien. Sie können Ihre vertraulichen Informationen und privaten Dokumente in der Cloud speichern und auf jedem Gerät verfügen. Niemand hat Zugriff auf diese Dateien, einschließlich der Administratoren von Pcloud. Bei der clientseitigen Verschlüsselung werden Ihre Dateien lokal auf Ihrem Computer verschlüsselt, und nur die verschlüsselten Informationen werden in die Cloud hochgeladen. Die Dateien lassen Ihr Gerät niemals ohne die Verschlüsselung.