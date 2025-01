Beliebteste Zuletzt verwendet Cloud-Content-Collaboration-Software - Beliebteste Apps - Nauru

Cloud-Content-Collaboration-Software fungiert als dedizierte Cloud-Speicher- und Dateifreigabelösung für die Dokumente, Bilder, Videos, Tabellenkalkulationen und anderen Dateien eines Unternehmens. Diese Tools dienen als flexible und synchronisierbare Repositorys für alle Unternehmensinhalte und zielen darauf ab, alle inhaltsbezogenen Anforderungen auf einer einzigen Plattform zu konsolidieren. Benutzer können Inhalte mühelos auf verschiedenen Geräten speichern, teilen, erstellen, gemeinsam bearbeiten und finden. Obwohl Cloud-Content-Collaboration-Lösungen hauptsächlich für die Dokumentenverwaltung verwendet werden, gehen sie über die einfache Dateiverwaltung hinaus und bieten eine breite Palette an Funktionen. Sie haben viele Funktionalitäten mit ECM-Software (Enterprise Content Management) gemeinsam, sind jedoch auf eine breitere Zugänglichkeit zugeschnitten. Für größere Unternehmen konzipierte ECM-Tools legen Wert auf strenge Sicherheitsmaßnahmen, umfangreiche Speicherkapazitäten und Optionen für die Bereitstellung vor Ort. Cloud-Content-Collaboration-Tools können nahtlos in ECM und andere Content-Management-Systeme integriert werden und ermöglichen so ein einheitliches Ökosystem für die Speicherung und Verwaltung von Inhalten.