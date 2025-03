Cloud-Compliance-Software - Beliebteste Apps

Thoropass

thoropass.com

Thoropass (früher bekannt als Laika) Sich auf Compliance-Software zu verlassen, die den Prüfer nicht einschließt, ist wie der Kauf eines Autos ohne Motor; Es sieht gut aus, bringt Sie aber nicht dorthin, wo Sie hin müssen. Thoropass ist die einzige Compliance- und Audit-Lösung, die Ihnen wirklich alles bietet, was Sie brauchen, ohne Überraschungen oder Lücken: interne Auditoren und die Automatisierung der Beweiserhebung in einem einzigen Prozess und an einem einzigen Ort. Vom ersten Tag an nutzen Sie eine einzige Plattform zur Implementierung, Verwaltung und Überwachung Ihrer Compliance- und Sicherheitsmaßnahmen, während unsere von Wirtschaftsprüfern zugelassenen Prüfer automatisch Nachweise für die Prüfung sammeln, die von einem unserer erfahrenen internen Prüfer durchgeführt wird. Mit Automatisierung und Integrationen können Sie die Einhaltung mehrerer Frameworks – einschließlich SOC 1, SOC 2, HITRUST, ISO 2700X und PCI – in einem einzigen Audit auf einer einzigen Plattform nachweisen. Durch die Partnerschaft mit Thoropass können Sie sicher sein, dass ein ansonsten komplizierter Prozess reibungslos und vorhersehbar abläuft. So können Sie Kosten senken, Vertrauen aufbauen und sich auf die Dinge konzentrieren, die für Ihr Unternehmen am wichtigsten sind.