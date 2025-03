Virtual Cabinet

virtualcabinet.com

Virtual Cabinet ist ein vollständig integriertes Dokumentverwaltungssystem mit Vollversionskontrolle und Prüfungsspur, um denjenigen, die ihre Unterlagen zerstören möchten, beruhigend zu machen und gleichzeitig ein papierloses Amt zu erstellen und gleichzeitig Standards für die rechtliche Zulässigkeit einzuhalten. Der Virtual Cabinet bietet einen sicheren Dokumentgeschäft mit vielen zusätzlichen Suchanlagen, in denen Ihr Dokument leichter gefunden werden kann. Es integriert sich vollständig in Back -Office -Systeme und kann einfach alle Formen elektronischer Dateien mit dem Client -Datensatz verbinden. Es bietet Routing -Einrichtungen für gescannte Dokumente über Benutzer in Tabletts, wobei die Verteilung gescannter Daten in Ihrem Unternehmen ermöglicht wird, und verfügt über exklusive Remote -Scan -Funktionen für diejenigen, die während der Verwendung gehosteter oder dünner Client -Lösungen scannen möchten. Mit dem virtuellen Kabinett können Ihr Unternehmen alle Dokumente kontrollieren, Informationen austauschen, die Produktivität steigern und mit einer sofortigen Investition sicher archivieren