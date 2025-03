Ahsuite

Mit Ahsuite können Sie Ihre Kundenkommunikation in einem benutzerfreundlichen Kundenportal organisieren, sodass nichts übersehen wird oder verloren geht. Es verfügt über ein klares, minimalistisches Design, wobei der Schwerpunkt auf der Arbeit liegt, die Sie anzeigen möchten: Dashboards, Figma-Boards, Foliendecks, Videos, Berichte oder alles andere. Wenn es in einen Iframe eingebettet werden kann, können Sie es in einem Kundenportal teilen. Unsere Kundenportale sind sicher, organisiert und selbstbedienbar. Sobald Sie Ahsuite ausprobiert haben, werden Sie nie wieder Links per E-Mail versenden. Ahsuite ist vollgepackt mit einer Reihe leistungsstarker Kollaborationstools, die speziell für Digitalagenturen entwickelt wurden. Das bedeutet, dass Sie sich von Trello, Slack, DropBox und LastPass verabschieden können, denn mit Ahsuite können Sie alles mit einem Login erledigen. Mit einem Pro- oder Agency-Plan erhalten Sie außerdem Zugang zu unserem exklusiven Netzwerk aus Freelancern und Agenturen. Sie können Ahsuite also sogar zum Aufbau Ihres Teams verwenden! Der Starter-Plan beinhaltet Aufgaben, Dateien, Konversationen und bis zu zehn Portale KOSTENLOS!