Kundenportal-Software - Beliebteste Apps - Tschad

MangoApps

mangoapps.com

Begeistern, begeistern und vernetzen Sie Ihr gesamtes Unternehmen! MangoApps ist eine einheitliche Plattform für die Mitarbeitererfahrung, die Intranet, Schulung, Teamarbeit und Content-Management in einem Dashboard und Arbeitsbereich vereint. Unser benutzerfreundlicher, stufenlos anpassbarer Ansatz fügt sich in die Geschäftsabläufe Ihres Unternehmens ein und schafft einen einzigen digitalen Hub, der die Lücke zwischen Ihren Schreibtisch- und Frontline-Mitarbeitern schließt. Mitarbeiter können neben ihren Kommunikations- und Kollaborationstools alle Unternehmensinformationen, die sie benötigen, in einem anpassbaren, auf Widgets basierenden Dashboard finden, das als zentrale Informationsquelle dient. Unser Produkt funktioniert für Teams jeder Größe in verschiedenen Branchen und verfügt über alle Sicherheitsfunktionen, die für den Einsatz auf Unternehmensebene erforderlich sind. Die Benutzeroberfläche von MangoApps basiert auf modernen sozialen Medien mit Threads, Kommentaren, Emoji-Reaktionen sowie Team- und Projektgruppen. Daher empfinden die Mitarbeiter unserer Kunden es sofort als intuitiv und benutzerfreundlich. Darüber hinaus spart die Unterbringung all dieser Tools und Integrationen mit den meisten anderen Unternehmens- und Unternehmenstools Zeit und Frustration. Wenn Ihr Team mit dem Branding Ihres Unternehmens versehen ist, erkennt es möglicherweise nicht einmal, dass es sich bei MangoApps um ein externes Tool handelt – es fühlt sich wie ein natürlicher Teil seines Tagesablaufs und Arbeitsablaufs an. Zu viele Unternehmen verlassen sich heute auf veraltete Intranet- und Kommunikationstools und verlieren Zeit und Informationen an das schwarze Loch, das den E-Mail-Posteingang darstellt. MangoApps bietet Ihnen die einzigartige Möglichkeit, alle Ihre Teams, von Mitarbeitern an vorderster Front bis hin zu Unternehmensbüros, in einem zentralen Hub zu verbinden, der sie alle auf dem Laufenden und auf dem neuesten Stand hält.