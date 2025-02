Chatbots-Software - Beliebteste Apps - Tunesien

ChatWizard

chatwizardai.com

ChatWizardAI bietet eine Plattform zum Erstellen benutzerdefinierter KI-basierter Chatbots für Unternehmen. Hier die wichtigsten Highlights: * Benutzerdefinierte KI-Chatbots: Die Plattform ermöglicht es Unternehmen, ihre eigenen KI-gestützten Chatbots zu erstellen, die auf ihre spezifischen Bedürfnisse und ihr Branding zugeschnitten sind. Diese Chatbots können für Kundenservice, Vertrieb, FAQs und andere Geschäftsanwendungen verwendet werden. * ChatGPT-basierte Technologie: Die auf der ChatWizardAI-Plattform basierenden Chatbots basieren auf ChatGPT-ähnlichen Sprachmodellen und ermöglichen es ihnen, natürliche, menschenähnliche Gespräche zu führen. * No-Code Chatbot Builder: Der Dienst bietet eine benutzerfreundliche No-Code-Schnittstelle, die es Unternehmen ermöglicht, ihre Chatbots einfach zu konfigurieren und anzupassen, ohne dass umfangreiche technische Fachkenntnisse erforderlich sind. * Datenintegration: Unternehmen können ihre vorhandenen Daten wie Website-Inhalte, Dokumente und FAQs integrieren, um die KI-Chatbots zu trainieren und sie über ihre Domäne zu informieren. * Anpassungsoptionen: Benutzer können das Erscheinungsbild und das Verhalten der Chatbots anpassen, um sie an ihre Markenidentität und ihre spezifischen Anforderungen anzupassen. * Nahtlose Integration: Die Chatbots können mit wenigen Zeilen HTML-Code einfach in jede Website oder Plattform eingebettet werden, was eine schnelle Bereitstellung über verschiedene Touchpoints hinweg ermöglicht. * Verfügbarkeit rund um die Uhr: Die KI-Chatbots sind 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche verfügbar, sodass Unternehmen ständige Kundenunterstützung und -unterstützung bieten können. * Mehrsprachiger Support: Die Chatbots können mit Kunden in über 30 Sprachen kommunizieren und so einen vielfältigen Kundenstamm bedienen. * Preise und Pläne: ChatWizardAI bietet verschiedene Abonnementpläne an, darunter einen Starterplan, einen Wachstumsplan und einen Businessplan, um den Bedürfnissen von Unternehmen unterschiedlicher Größe und Anforderungen gerecht zu werden.