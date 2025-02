Chatbots-Software - Beliebteste Apps - Tschad

App Store für Web-Apps Finden Sie die richtige Software und Services.

Chatbots, oft auch als virtuelle Agenten oder virtuelle Assistenten bezeichnet, sind Softwareanwendungen, die darauf ausgelegt sind, bestimmte Aufgaben auszuführen oder Informationen als Reaktion auf schriftliche oder mündliche Anfragen bereitzustellen. Sie bedienen sowohl externe Kundenbedürfnisse als auch interne Mitarbeiteranfragen und ermöglichen es Benutzern, mit Anwendungen auf gesprächige Weise zu interagieren, entweder in Textform oder akustisch. Chatbots nutzen typischerweise die Verarbeitung natürlicher Sprache (NLP) oder Spracherkennung, um Benutzereingaben zu verstehen. Ihre Hauptoperationen werden jedoch durch skriptgesteuerte Konversationen gesteuert. Dies steht im Gegensatz zu intelligenten virtuellen Assistenten, die das Verständnis natürlicher Sprache (NLU) nutzen, um anspruchsvollere, menschenähnliche Interaktionen durchzuführen. Unternehmen nutzen Chatbot-Technologie, um Aufgaben zu automatisieren, die zuvor menschliches Eingreifen erforderten. Beim Empfang einer Benutzeranfrage verarbeitet ein Chatbot die Eingabe und gibt eine Antwort in Text- oder Sprachform. Chatbots sind in verschiedene Kundensupport-Tools wie Live-Chat-Software, Helpdesk-Software und Contact-Center-Software integriert und fungieren oft als erster Kontaktpunkt. Ihr Einsatz weitet sich auf andere Bereiche aus, einschließlich Vertriebs- und Marketing-Wissensdatenbanken. In Business-Intelligence-Anwendungen können Chatbots Abfragesprachen ersetzen und es Benutzern ermöglichen, bestimmte Datenpunkte einfach durch Eingeben oder Sprechen einer Anfrage abzurufen. Die Fähigkeiten von Chatbots wachsen kontinuierlich und sie werden in immer vielfältigere Softwareanwendungen integriert.