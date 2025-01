Chatbots-Software - Beliebteste Apps - Paraguay

Tovie AI

tovie.ai

Tovie AI bietet eine breite Palette von KI-gestützten Lösungen, die speziell darauf ausgelegt sind, das Engagement und den Service für Unternehmen in verschiedenen Branchen zu verbessern. Zu ihren Angeboten gehören benutzerdefinierte Chatbots und Voice-Bots, die für vielfältige Zwecke eingesetzt werden können, beispielsweise für den Kundensupport in Contact Centern, im öffentlichen Dienst, im Gastgewerbe und bei Versicherungen. Die Software ermöglicht außerdem eine nahtlose Interaktion mit Unternehmensdaten und verbessert so das Potenzial zur Geschäftsoptimierung. Sie bieten maßgeschneiderte Lösungen für das Inkasso und erweiterte Einzelhandelsdienstleistungen mit einer Verkäuferfunktion. Ihre Technologie kann auch problemlos von Mobilfunkbetreibern angepasst und im Bankensektor eingesetzt werden. Da die Sicherheit oberste Priorität hat, sind die Finanzdienstleistungen von Tovie AI als gültig und konform mit IBM zertifiziert. Im Rahmen ihrer Mission, das Wachstum digitaler Unternehmen voranzutreiben, präsentiert Tovie AI eine einzigartige generative KI-Expertise, die Daten in umsetzbare Erkenntnisse umwandeln kann, wie ihre Arbeit mit der University of Lincoln zeigt. Sie bieten unter ihren Produkten Tovie Platform und Tovie Cloud an. Insgesamt hat Tovie AI den strategischen Einsatz von KI gezeigt, um Unternehmen voranzubringen, was sich in ihren Erfolgsgeschichten widerspiegelt.