Xitoring ist eine All-in-One-Überwachungslösung für Ihre IT-Infrastruktur, um sie schnell und einfach zu halten! Schlüsselmerkmale: - Überwachung der Verfügbarkeit (Ping, HTTP, API, DNS, FTP, Mail, Heartbeat, Cronjob, TCP, UDP) - 1 Minute Intervall - Linux -Server -Überwachung - Windows Server -Überwachung - Überwachung - SSL -Überwachung - Überwachung Ihrer Server -Software (Webservers, WhatsAppas, Whitbas, SMS, SMS, SMS. Pagerduty, and more!) - Over 15 global probing nodes - iOS and Android app Alerts and Notifications via: - Email - SMS - Mobile Push Notification - Phone Call - Telegram - WhatsApp - Slack - Microsoft Teams - Mattermost - Discord - Google Chat - Atlassian OpsGenie - Ntfy - Gotify - Spike.sh - Splunk on-call - PushOver - Pushbullet - PagerDuty - Webhooks - Zapier OS Support and Integrations: - Windows Server 2012 and earlier - Major Linux distros (Ubuntu +14, CentOS +6) Integrations: - Basic Server metrics (CPU, Memory, Disk usage & IO, Network, etc) - Services and Processes - Apache - Nginx - PHP - MySql - MongoDB - HAProxy - Redis - KeyDB - MariaDB - Docker host and containers - Supervisor - IIS - Lack - Rabbitmq - CouchDB - Kafka - und mehr! Registrieren Sie und starten Sie die Überwachung kostenlos für 2 Server und 8 UP -Time -Checks für immer.