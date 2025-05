App Store für Web-Apps Finden Sie die richtige Software und Services.

Suchen

✨ WebCatalog Desktop ✨ Verwandeln Sie Websites mit WebCatalog Desktop in Desktop-Apps – Ihr All-in-One-Tool zur Verwaltung von Apps und Konten. Wechseln Sie mühelos zwischen mehreren Konten, organisieren Sie Apps nach Arbeitsabläufen und greifen Sie auf einen kuratierten Katalog von Desktop-Apps für Mac und Windows zu. WebCatalog Desktop herunterladen Mehr erfahren

Beliebteste Zuletzt verwendet Catering-Software - Beliebteste Apps

Catering-Unternehmen haben besondere Anforderungen an die Verwaltung der Lebensmittelzubereitung und -verteilung, auf deren Bewältigung Catering-Software ausgelegt ist. Diese Software unterstützt Gastronomen vor allem bei der Auftragsverwaltung, Produktionsplanung, Lieferlogistik und Rechnungsstellung. Darüber hinaus bieten einige Lösungen Funktionen, die die Marketing- und Vertriebsbemühungen verbessern. Durch den Einsatz von Catering-Software können Unternehmen die Lebensmittelproduktion an der Kundennachfrage ausrichten und so die Liefergenauigkeit verbessern. Es hilft auch bei der Analyse der Effizienz und Qualität ihrer Dienstleistungen. Da das Catering eine wichtige Rolle bei der Organisation von Veranstaltungen spielt, sollte sich diese Software nahtlos in Event-Management-Tools integrieren lassen. Während die meisten Catering-Softwarefunktionen über Zahlungsabwicklungsfunktionen verfügen, können einige Lösungen auch in spezielle Zahlungsabwicklungssoftware integriert werden. Darüber hinaus lassen sich viele Catering-Softwareoptionen gut mit Buchhaltungssoftware kombinieren, um die Finanzverwaltung zu optimieren.