Listing Mirror ist eine Multi-Channel-Management-Software, die für Personen und Unternehmen entwickelt wurde, die online verkaufen. Listing Mirror lässt sich in die gängigen Marktplätze integrieren und ermöglicht Ihnen die Verwaltung von Angeboten, Versand und Lagerbestand über eine Benutzeroberfläche. -Replizieren Sie Produktlisten, verwalten Sie sie und senden Sie sie an die Marktplätze Ihrer Wahl. -Verwalten und synchronisieren Sie die Lagerbestände überall dort, wo Sie verkaufen. -Verbinden Sie sich mit Ihrem bestehenden Fulfillment-Prozess, einschließlich Amazon FBA und anderen 3PLs. -Verwenden Sie andere coole Tools in der Software, wie z. B. die Bestandsprognose. - Sparen Sie jede Menge Zeit, indem Sie alle Ihre Vertriebskanäle in wenigen Minuten synchronisieren! Von Produktlistendaten bis hin zur Bestandsverwaltung bieten wir umfassende Multi-Channel-Lösungen, um beim Online-Verkauf Zeit zu sparen und Fehler zu reduzieren. Unsere leistungsstarke Software automatisiert und nutzt Ihren Multi-Channel-Verkauf, sodass Sie über Wachstum nachdenken können. Das Beste ist, dass Listing Mirror persönlichen Support per Telefon oder E-Mail bietet, damit alles so funktioniert, wie Sie es brauchen. UPDATE JULI 2022: Wir haben gerade ein erstaunliches Tool zur Bestandsprognose veröffentlicht. Dieses Tool ist jetzt in Ihrem Listing Mirror-Abonnement enthalten! Mehr verkaufen, weniger arbeiten™ mit Listing Mirror.