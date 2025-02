Katalogverwaltungssoftware - Beliebteste Apps - Tokelau

ShopVibes

shopvibes vereint Produktinformationsmanagement (PIM), Feed-/Channel-Management und Digital Shelf Analytics in einem zentralen System und ermöglicht so eine ganzheitliche Optimierung über alle Vertriebskanäle hinweg. shopvibes unterstützt damit Marken, Hersteller und Händler beim Multi-Channel-Vertrieb in ganz Europa. Mit shopvibes können alle relevanten Produktinformationen zentral und digital verwaltet und für alle Vertriebskanäle und Partner optimiert werden. Unsere cloudbasierte Lösung ermöglicht die Zusammenarbeit aller relevanten Stakeholder. Durch eine zentrale Datenstruktur bietet shopvibes einzigartige Funktionalitäten zur Steigerung der Datenqualität. So können Produktdaten gezielt für Kanäle, Vertriebspartner oder Sortimente optimiert werden. Mithilfe von KI werden klare Handlungsempfehlungen zur Datenoptimierung gegeben. Die Ausspielung der Daten an alle Kanäle und Partner erfolgt vollautomatisch, ohne manuelle Aufbereitung oder Bearbeitung. Dadurch spart shopvibes bis zu 90 % des Aufwands und sorgt gleichzeitig für maximale und gleichbleibende Datenqualität in allen Kanälen. Mithilfe der Analytics-Funktionen werden wichtige Erkenntnisse hervorgehoben und können direkt in der Lösung umgesetzt werden. Dadurch werden Analysen direkt umgesetzt und Potenziale schneller ausgeschöpft. Die intuitive All-in-One-Lösung von shopvibes ist perfekt auf kleine und mittlere Marken, Hersteller und Einzelhändler in ganz Europa zugeschnitten, die mehrere Produkte auf mehreren Kanälen verkaufen.