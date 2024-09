Katalogverwaltungssoftware - Beliebteste Apps - Belgien Beliebteste Zuletzt verwendet

Katalogverwaltungssoftware rationalisiert und zentralisiert E-Commerce-Produktdaten in einem digitalen Katalog, was sowohl Verkäufern als auch Käufern zugute kommt. Es dient als Aufbewahrungsort für Produktinformationen in Online-Unternehmen. Im Gegensatz zur Produktinformationsmanagement-Software (PIM) konzentriert sich die Katalogmanagement-Software auf die Verbesserung von Produktdaten durch Bearbeiten, Hinzufügen und Ändern von Details, während PIM-Software eine breitere Sichtweise einnimmt. Es stellt die Datenqualität sicher, indem es Administratoren ermöglicht, Produktdetails zu aktualisieren und Kunden so in die Lage zu versetzen, informierte Einkäufe zu tätigen. Verkäufer unterstützen Käufer, indem sie wichtige Informationen wie Produktnamen, Filter, Beschreibungen, Preise und Codes bereitstellen. Einige Lösungen sind oft in E-Commerce-Content-Marketing-Tools integriert und stehen auch als Open-Source-Plattformen zur Verfügung, die von Benutzergemeinschaften unterstützt werden.