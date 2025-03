Juno Journey

junojourney.com

Juno Journey ist eine personalisierte Plattform für die Entwicklung von Mitarbeitern, die Unternehmen die Tools zur Verfügung stellen, um ihre Mitarbeiter zu engagieren und sie zu befähigen, professionell zu wachsen, indem sie - an Bord an Bord, ermöglichen, entwickeln und im gesamten Lebenszyklus der Mitarbeiter erhalten. Juno Journey ist das LMS, mit dem die am schnellsten wachsenden Unternehmen der Welt Lern- und Entwicklungsprogramme erstellen, die Mitarbeiter und Partner lieben-und die die Auswirkungen auf die Fertigstellung beeinflussen. Nur Juno Journey ermöglicht es mit L+ D-Teams, relevante externe Inhalte von mehr als 100 Plattformen nahtlos in Entwicklungspfade für jeden einzelnen Mitarbeiter zu integrieren und die Lernreisen problemlos zu verfolgen und zu verwalten. Das Ergebnis sind L+D -Teams, die weniger Zeit damit verbringen, Software zu verwalten, Mitarbeiter, die engagierter sind, und Unternehmen, die in der globalen Tech -Wirtschaft gewinnen. Mit wachstumsstarken Unternehmen arbeiten mit Juno Journey zusammen, um ihre Belegschaft zu einem Bruchteil der Zeit und den Kosten traditioneller Lernlösungen zu wachsen, zu engagieren, zu engagieren und zu behalten.